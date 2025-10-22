VIDEO / Pogledajte spektakl u režiji Luke Dončića, naš komentator oduševljen!

Podijeli :

Los Angeles Lakersi poraženi su u prvoj NBA utakmici na domaćem parketu od Golden State Warriorsa 109:119. Slovenska zvijezda, Luka Dončić, krenuo je noćas u svoju prvu punu sezonu u Lakersima i to na kakav način! Dončić je ubacio 43 poena, upisao 12 skokova i devet asistencija i za samo jedno dodavanje za koš suigrača ostao udaljen od triple-doublea. Postao je prvi igrač Lakersa od Kobea Bryanta 2007. koji je sezonu otvorio s 40 ili više koševa. Pogledajte najbolje poene, ali i reakcije našeg komentatora Ivana Mihovila Klarića! Spektakl za spektaklom.

