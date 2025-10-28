VIDEO / Pogledajte nevjerojatnu asistenciju Wembanyame koja je na noge podigla cijelu dvoranu

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak San Antonio Spursi su sa 121:103 bili bolji od Toronto Raptorsa, a najbolji igrač ponovno je bio Francuz Victor Wembanyama. On je upisao 24, nevjerojatnih 15 skokova te je nadodao još četiri asistencije. Upravo jedan od njegovih poteza iz posljednje stavke je oduševio sve u Frost Bank Centreu. Sredinom prve četvrtine Wembanyama je napravio dribling iza leđa te je nakon toga uposlio Devina Vassela koji je zakucao za 27:10 Spursa. NBA je tu asistenciju proglasio asistencijom večeri.

