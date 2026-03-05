VIDEO / Pogledajte lijepi doček za Zupca u Los Angelesu

Podijeli :

U noći sa srijede na četvrtak Indiana Pacersi Ivice Zupca gostovali su kod Los Angeles Clippersa, njegove bivše momčadi, te su izgubili sa 130:107. Hrvatski centar nije igrao zbog ozljede gležnja, a to nije spriječilo domaće Clipperse da mu u Staples centru prije utakmice odaju lijepu počast. Hrvatski košarkaš dobio je ovacije domaćih tribina te se u publici njegovo lice pojavljivalo na brojnim kartonskim izrezima. Zubac, koji je u Clippersima bio od 2019. do 2026. godine, je to popratio s osmijehom na licu.

Ivica Zubac receives a warm welcome in his return to LA 🥹👏 pic.twitter.com/CWIixNyrK7 — NBA (@NBA) March 5, 2026

