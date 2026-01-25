VIDEO / Pogledajte kako je Dončić dočekan u Dallasu, nije imao milosti prema Mavericksima!

Podijeli :

Luka Dončić ponovno je zaigrao u Dallasu, no ovog puta je do pobjede vodio LA Lakerse koji su sa 116:110 slavili protiv Mavericksa.

Navijači Mavericksa ponovno su Dončića dočekali ovacijama. Na jednom od plakata pisalo je i “Vrati se doma”.

Da ih i dalje poštuje i cijeni, pokazao je i Luka Dončić. Dvadesetšestogodišnjak je 22 osobe koje su ga putem društvenih mreža podržavale prilikom preseljenja iz Dallasa u Los Angeles iznenadio pozivima u posebnu ložu za praćenje utakmice, a prije susreta su se s njim i osobno susreli te dobili darovne pakete u kojima su se nalazili njegovi dresovi i potpisani parovi sportskih tenisica.

Na parketu je ostao nemilosrdan prema svojoj bivšoj momčadi. U pobjedi Lakersa 116:110 upisao je 33 poena, 11 asistencija i osam skokova.