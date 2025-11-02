VIDEO / Pacersi srušili Curryjeve Warriorse za prvu pobjedu sezone

Podijeli :

U noći sa subote na nedjelju su Indiana Pacersi uspjeli ostvariti svoju prvu pobjedu sezone. Prošlogodišnji finalisti NBA lige su bez Tyresea Haliburtona loše krenuli u sezonu, ali su protiv dobrih Golden State Warriorsa sa 114:109 uspjeli doći do prvog slavlja.

Ključan igrač u njihovoj pobjedi bio je Aaron Nesmith koji je zabio 31 poen. Njemu su se priključili Pascal Siakam s 27 i Quenton Jackson koji je ostvario “double-double” s 25 poena i 10 asistencija. U porazu Golden Statea Stephen Curry je ubacio 24 poena dok je 20 ubacio još jedan veteran Jimmy Butler.

U drugoj utakmici koja je počela u isto vrijeme Orlando Magic je porazio Washington Wizardse s uvjerljivih 125:94. Za floridsku momčad najbolji je bio Paolo Banchero s 28 poena i 11 skokova dok je kod Wizardsa najbolji bio Kyshawn George sa samo 17 poena.