VIDEO / Ovo morate vidjeti: Murray zabio s pola terena uz zvuk sirene!

Los Angeles Lakersi slavili su protiv Denver Nuggetsa bez Nikole Jokića 107:115. Glavna zvijezda večeri bio je slovenski as Luka Dončić s triple-double učinkom, ubacio je 38 poena (12/21 iz igre, 3/9 za tri poena i 11/12 slobodna bacanja) uz 13 skokova i 10 asistencija, a ukrao je i dvije lopte uz tri izgubljene. No, vidjeli smo i jednu sjajnu situaciju na kraju prvog poluvremena. Sa zvukom sirene zvijezda Denvera Jamal Murray zabio je tricu preko pola terena uz zvuk sirene. Pogledajte ovo!

