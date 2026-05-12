VIDEO / Oklahoma ‘pomela’ Lakerse, LeBron izjednačio rekord Wilta Chamberlaina

U noći s ponedjeljka na utorak odigrana je četvrta i posljednja utakmica polufinalne serije Zapadne konferencije u NBA ligi. Oklahoma City Thunderi su u gostima kod Los Angeles Lakersa stigli do pobjede od 115:110 te su tako s drugom uzastopnom "metlom" izborili finale Zapada.

Kao i inače, predvodio ih je Shai Gilgeous-Alexander, prošlogodišnji MVP regularne sezone, ali i MVP finala. U susretu s Lakersima ubacio je 35 poena te je udijelio i osam asistencija. Podršku mu je pružio i Ajay Mitchell koji je zabio 24 poena.

Lakesi su imali čak trojicu igrača koji su zabili više od 20 poena, no ni to im nije pomoglo za produljenje serije. Austin Reaves ubacio je 27, Rui Hachimura 25, a LeBron James 24 poena. James je uz to uhvatio i 12 skokova te je tako izjednačio rekord Wilta Chamberlaina.

Ovo mu je bio 20. “double-double” u doigravanju kada je njegova ekipa na pragu ispadanja, odnosno protivnička momčad ima tri pobjede.

Još uvijek se ne zna vraća li se James i sljedeće sezone na NBA parkete. Krajem ove godine napunit će 42 godine te bi mu to bila rekordna 24. sezona.