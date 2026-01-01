VIDEO / OKC završili godinu visokom pobjedom, Steph Curry briljirao u povratku u rodni grad

Podijeli :

Oklahoma City Thunder završio je 2025. godinu pobjedom nad Portland Trail Blazersima 124-95, čime je osigurao svoj 29. trijumf sezone.

Shai Gilgeous-Alexander, prošlogodišnji MVP, postigao je 30 koševa u samo 28 minuta, uz šest asistencija i četiri ukradene lopte.Postigao je devet poena neposredno prije poluvremena u seriji svoje momčadi 13-2, a Thunder je vodio 73-55 na poluvremenu. Sedam igrača postiglo je dvoznamenkasti broj poena, a Chet Holmgren dodao je 10 skokova uz 12 poena. Sidy Cissoko postigao je 19 poena za Portland.

Golden State Warriorsi uživali su u pobjedi od 134-125 kod Charlotte Hornetsa, a Stephen Curry postigao je 26 koševa za goste po povratku u svoj rodni Charlotte, dok su Brandon Podziemski i Jimmy Butler dodali po 19. Brandon Miller postigao je 33 koša za domaću momčad pred gotovo 20.000 gledatelja.

Atlanta je pobijedila Minnesotu 126-102, a Jalen Johnson postigao je 33 koša i prekinuo niz od sedam poraza. Anthony Edwards predvodio je goste s 30 koševa.

Donovan Mitchell postigao je 34 poena u pobjedi Clevelanda nad Phoenixom 129-113, Isaac Okoro postigao je 24 koša u pobjedi Chicaga nad New Orleansom 134-118.

C.J. McCollum bio je junak utakmice u Milwaukeeju, postigavši ​​koš u posljednjoj sekundi za pobjedu Washingtona 114-113. Alex Starr i Bub Carrington postigli su po 20 koševa, dok je McCollum imao dva manje. Giannis Antetokounmpo postigao je 33 koša za Milwaukee.