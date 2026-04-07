VIDEO / Od -16 do pobjede: Ludi preokret Denvera i novi triple-double Jokića

Nevjerojatnu utakmicu odigrali su Denver Nuggetsi i Portland Trail Blazersi. Deset minuta prije kraja susreta Portland je imao prednost od 16 poena, ali je na kraju Denver slavio nakon produžetka rezultatom 137:132. Još jednu triple-double utakmicu upisao je Nikola Jokić.

Do polovice posljednje četvrtine Portland je pogađao gotovo sve. Igrači Trail Blazersa ubacili su čak 25 trica i imali velikih +16 deset minuta prije kraja utakmice.

Ni to na kraju nije bilo dovoljno. Denver je, predvođen Nikolom Jokićem, uspio preokrenuti situaciju u svoju korist. Kada je Aaron Gordon pogodio tricu iz kuta za +2 Nuggetsa minutu prije kraja, činilo se da će Denver uspjeti izbjeći još jedan produžetak ove sezone.

Jokić je mogao riješiti utakmicu i prije produžetka, ali u dva navrata nije bio precizan.

U produžetku nije bilo dileme – Denver je bez većih problema priveo utakmicu kraju i upisao pobjedu.

Jokić je susret završio s 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija – svojim 197. triple-doubleom u karijeri. Aaron Gordon dodao je 23 poena. Jokić je iz igre šutirao 15/31 (14/26 za dva i 1/5 za tri poena). Zanimljivo, svi ostali njegovi suigrači (njih osmorica) zajedno su uputili ukupno 70 šuteva.

Na drugoj strani, Toumani Camara postigao je 30 poena.