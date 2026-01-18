VIDEO / Nuggetsi mogu bez Jokića, Lakersima poraz bez Dončića

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Nuggetsi su na domaćem terenu svladali jednu od najslabijih momčadi u ligi, nošeni šuterskom klinikom Jamala Murrayja i svestranom partijom Aarona Gordona.

Žrtva su bili Washington Wizardsi (121:115), a kanadski bek ubacio je impresivna 42 poena (10/16 za dva, 5/8 za tri). Na pragu triple-double učinka bio je krilni centar, s 8 poena, 10 skokova i 11 asistencija.

Odličan je bio i Tim Hardaway s 30 koševa, dok je preporođeni Peyton Watson stigao do 21. Na drugoj strani istaknuo se talentirani Kyshawn George (29 p, 5 sk, 7 as).

Franšiza iz Colorada nakon četiri uzastopne pobjede nalazi se na diobi drugog mjesta Zapadne konferencije s omjerom 29-13, koliko ima i San Antonio. Vodeću poziciju i dalje drži Oklahoma, koja ima 35 pobjeda nakon 43 odigrane utakmice.

Košarkaši Los Angeles Lakersa doživjeli su novi težak poraz na gostovanju kod Portlanda. Bez ozlijeđenog Luke Dončića momčad JJ-a Redicka izgubila je 132:116, čime se dodatno produbljuje kriza u Gradu anđela. LeBron James (20 poena, 9 skokova, 8 asistencija uz šut 6/16) i suigrači na gostovanju kod Portlanda zaostajali su praktički od prve do posljednje minute. U drugom poluvremenu tek je na samom početku razlika nekoliko puta pala ispod deset poena, no inače je pobjeda domaćih bila iznimno uvjerljiva. Kod Lakersa se najviše istaknuo gotovo zaboravljeni Drew Timme, koji je bez sumnje odigrao utakmicu sezone, ako ne i karijere, te uz sjajan šut iz igre (9/12) postigao 21 poen. Bio je to već peti poraz Lakersa u posljednjih šest utakmica, a momčad je prikovana za 6. mjesto Istočne konferencije.

Miami Heat priredio je iznenađenje i svladao branitelja naslova Oklahoma City Thunder na domaćem parketu (122:120).

U pobjedi Detroita nad Indianom viđeno je nekoliko stvari neuobičajenih za današnju NBA ligu. Pistonsi su slavili 121:78, što pokazuje nezapamćeno mali broj poena postignut od strane Pacersa.

Nitko na utakmici nije zabilježio osobito zapažen poenterski učinak, a najučinkovitiji s po 16 poena bio je trojac domaće momčadi Duncan Robinson – Cade Cunningham – Javonte Green.

Ni 55 poena izvanrednog Anthonyja Edwardsa nije bilo dovoljno da Minnesota izbjegne poraz u Teksasu. Spursi su nadigrali „Vukove“ 126:123 na krilima Victora Wembanyame, koji je upisao 39 koševa i 9 skokova.

NBA rezultati:

Dallas Mavericks – Utah Jazz 138:120

Atlanta Hawks – Boston Celtics 106:132

Detroit Pistons – Indiana Pacers 121:78

New York Knicks – Phoenix Suns 99:106

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 122:120

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 126:123

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 136:116

Denver Nuggets – Washington Wizards 121:115

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 132:116

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.