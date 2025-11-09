VIDEO / Nova nestvarna partija Jokića i novi rekord!

Podijeli :

Denver Nuggetsi su u najjačoj ligi svijeta pobijedili Indiana Pacerse, a Nikola Jokić je zabilježio još jedan triple-double.

Dominacija srpskog centra se nastavlja, a Jokić je u trijumfu momčadi Colorada 117:100 sudjelovao s 32 poena (10/14 iz igre, 11/12 slobodna bacanja), 14 skokova i 14 asistencija u samo 22 minute na terenu. Imao je i osam izgubljenih lopti.

To je već bio triple-double košarkaša Nuggetsa u samo devet odigranih utakmica. I četvrta uzastopna pobjeda njegove momčadi.

Ako idemo korak dalje, dolazimo do još jedne nevjerojatne činjenice: Jokić je zabilježio svoj 170. triple-double u regularnoj sezoni lige i 188. ukupno, uključujući i dvoboje doigravanja.

“Jokić je kao šahist – vidi dva, tri poteza unaprijed. Način na koji kontrolira ritam i podiže suigrače jedinstven je u NBA”, rekao je trener David Adelman.

POVEZANO VIDEO / Zubac opet briljirao, bio je najbolji u porazu od Sunsa

Koliko je Srbin bio dominantan na početku sezone potvrđuje i činjenica da je prije kraja treće četvrtine ostvario triple-double po četvrti put. Igrač iz Sombora srušio je još jedan rekord Wilta Chamberlaina i sada je košarkaš s najviše triple-doubleova u kojima je postigao 30 poena i šutirao preko 70 posto iz igre.

Denver je već nakon prve četvrtine imao dvoznamenkastu prednost (31:18) s 10 poena i devet asistencija Jokića. Gosti iz Indianapolisa uspjeli su prepoloviti zaostatak od 18 poena na kraju druge trećine i otići na odmor s jednoznamenkastim zaostatkom (56:47), u trećoj četvrtini bili su blizu izjednačenja (64:61), ali kada je Jokić ponovno preuzeo inicijativu i rezultat je vrlo brzo bio puno bolji za Nuggetse.

Momčad Colorada, koja je igrala bez Jamala Murraya i Aarona Gordona, u četvrtoj četvrtini stigla je do maksimalnih plus 21, pa je Adelman iskoristio priliku da u završnici odmori svog najboljeg igrača.

Tim Hardaway Jr. postigao je 17 poena, Peyton Watson 16 poena uz 7 skokova. Za Pacerse, Aaron Nasmith postigao je 25 poena, a Andrew Nembhard 20.

Denver je drugi na Zapadu s omjerom 7-2 i sljedeći put igra u Sacramentu. Indiana ima omjer 1-8 i pretposljednja je na Istoku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.