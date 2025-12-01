VIDEO / Nijemac promašio nemoguće, LeBron se nije mogao prestati smijati

Podijeli :

LeBron James tek se oporavio od išijasa, a već je propustio utakmicu iz predostrožnosti zbog boli u lijevom stopalu. Ipak, dobro se zabavio dok je sjedio kraj klupe. Ne samo zato što su „zlatno-ljubičasti“ lako pobijedili New Orleans Pelicanse, uz odličnu igru bekovskog dvojca Luka Dončić – Austin Reaves. Naime, 'kralja Jamesa’ osobito je zabavila jedna situacija krajem treće četvrtine. Bila je to akcija u kojoj je Maxi Kleber, nakon prekršaja, ostao sam pod košem, ali je nekako uspio promašiti cijeli obruč. Redatelj je zatim prikazao kadar u kojem se James, s rukom na licu, grohotom smije nakon usporene snimke promašaja ovog njemačkog reprezentativca. Pogledajte!