VIDEO / Nezaustavljivi Dončić odveo Lakerse do sedme uzastopne pobjede

Podijeli :

Los Angeles Lakersi došli su do sedme uzastopne pobjede. Ovaj put svladali su New Orleans Pelicanse sa 133:121, a pobjednik je zapravo bio odlučen već u prvom poluvremenu.

Lakersi su prvu četvrtinu dobili s čak 46:27, pri čemu je Luka Dončić postigao 20 poena.

Dvadeset poena (šut iz igre 6/9 i trice 3/5), 6 skokova, 4 asistencije, jedna ukradena lopta i jedna blokada. To su brojke kojima je Luka Dončić već u uvodnoj četvrtini utakmice protiv New Orleans Pelicansa trasirao put prema sedmoj uzastopnoj pobjedi svoje momčadi.

POVEZANO VIDEO / Dončić sjajan protiv bivšeg kluba u slavlju Lakersa, pogledajte majstorsku suradnju Slovenca i LeBrona

Los Angeles Lakersi su nakon prvih 12 minuta vodili 46:27, a na poluvremenu je semafor pokazivao 77:57. Gosti su se u nastavku malo približili, ali razlika je cijelo vrijeme ostala dvoznamenkasta, tako da na kraju nije bilo sumnje u pobjednika. Dončić je u nešto više od 35 minuta provedenih na parketu bio prvo ime momčadi iz Grada anđela – upisao je 34 poena, 12 skokova i 7 asistencija. Na kraju je u 35 minuta igre pogodio devet od 22 šuta. Uz dvije izgubljene lopte ostao je na jednoj ukradenoj i jednoj blokadi. Na šestoj uzastopnoj utakmici postigao je najmanje 30 poena.

Vrlo raspoložen bio je i Austin Reaves, koji je kao već nebrojeno puta ove godine zamijenio ponovno odsutnog LeBrona Jamesa (ozljeda noge). Ovaj put je uz šut iz igre 9/15 ubacio 33 poena, uz to dodao 5 skokova i 8 asistencija. Odličnu večer imao je i Deandre Ayton (22 poena, 12 skokova, 4 blokade). Kod domaćih nije igrao ni Marcus Smart, a kod gostiju je izostala jedna od glavnih zvijezda Zion Williamson. Karlo Matković također nije bio u sastavu Pelicansa.

Pelicansi su u posljednje vrijeme postali “stalna mušterija” Lakersa – Los Angeles je dobio čak devet uzastopnih međusobnih utakmica, uključujući i pripremne susrete. New Orleans je posljednji put slavio na Novu godinu 2024., dakle prije gotovo dvije godine.

Lakersi su se sa sedmom uzastopnom pobjedom i omjerom 15-4 učvrstili na drugom mjestu Zapadne konferencije, gdje imaju jednu pobjedu prednosti pred Denverom i dvije pred Houstonom. Prvo mjesto i dalje drži Oklahoma, koja je za omjer 20-1 ovog puta slavila u Portlandu. New Orleans je pak s tek tri pobjede u 21 utakmici prikovan za posljednje mjesto Zapada.

Dončića i društvo sljedeća utakmica čeka već u noći na utorak, u 4 sata po srednjoeuropskom vremenu, kada im u goste stižu Phoenix Sunsi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.