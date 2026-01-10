VIDEO / Nevjerojatni potezi Antetokounmpa u samoj završnici, LeBron nije mogao ništa!

Milwaukee Bucksi su sa 105-101 u Los Angelesu bili bolji od Lakersa, a Giannis Antetokounmpo postigao je 21 poen i imao dvije ključne obrambene akcije u posljednjim sekundama koje su osigurale pobjedu gostima. Grk je prvo nevjerojatno blokirao Jamesov pokušaj zakucavanja, a zatim mu i izbio loptu. Pogledajte sjajne poteze!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!