VIDEO / Nevjerojatni Murray i Jokić ispisali povijest NBA lige u slavlju Nuggetsa!

Podijeli :

Denver Nuggetsi upisali su četvrtu uzastopnu pobjedu i svladali Dallas Maverickse rezultatom 142:135. Time su ostvarili i petu uzastopnu domaću pobjedu te sada imaju omjer 22-13 u Ball Areni ove sezone. Ukupni omjer im je 46-28, što je dovoljno za četvrto mjesto na ljestvici Zapadne konferencije.

Pobjeda je bila potaknuta povijesnom izvedbom Denverova All-Star dvojca Jamala Murraya i Nikole Jokića.

Murray je postigao 53 poena uz šut iz igre 19/28 i 9/14 za tri poena. To je druga najbolja utakmica po broju poena u njegovoj karijeri i njegov rekord sezone.

Jokić je, s druge strane, ostvario nevjerojatne brojke i završio utakmicu s 23 poena, 21 skokom i 19 asistencija. Bila je to briljantna nadogradnja njegove gotovo nestvarne triple-double utakmice protiv Phoenix Sunsa. Postao je prvi igrač koji je u dvije uzastopne utakmice skupio ukupno 35 poena, 35 skokova i 35 asistencija.

Zajedno su postali prvi dvojac koji je u istoj utakmici (u regularnom vremenu) ostvario učinak od 50 poena jednog igrača i učinak drugog od najmanje 20 poena, 20 skokova i 15 asistencija. I sve su to napravili igrajući dvije utakmice u dva dana.