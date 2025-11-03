VIDEO / Nestvarni Dončić: Upisao triple-double u pobjedi Lakersa

Podijeli :

U Los Angelesu je domaćin proslavio pobjedu protiv Miamija u vrlo učinkovitoj utakmici.

Luka Dončić je zbog ozljede propustio tri utakmice, ali je po povratku na teren bio sjajan. Slovenac je zabilježio triple-double. NBA je otkrila da je Dončić postao rekorder Lakersa. Nevjerojatnim brojem koševa u prve četiri utakmice pretekao je Jerryja Westa, Kobea Bryanta, Austina Reavesa i Elgina Baylora.

Dončić je u pobjedi Los Angeles Lakersa nad Miamijem – 130:120 – postigao 29 poena, 11 skokova i deset asistencija. Veliku podršku imao je i od suigrača, posebno Reavesa, koji je postigao 26 poena uz 11 asistencija, te LaRavije, koji se zaustavio na 25 poena.

S druge strane, Meksikanac Jaquez bio je najučinkovitiji pojedinac utakmice s 31 poenom, Adebayo i Larsson postigli su po 17, a Nikola Jović imao je učinak od devet poena, tri skoka i dvije asistencije.

Jedina gostujuća momčad koja je slavila u noći između nedjelje i ponedjeljka bila je Philadelphia, koja je slavila pobjedu protiv Brooklyna – 129:105.

Goste su do uvjerljivog trijumfa predvodili Oubre s 29, Maxey s 26, te Grimes s 22 poena i 13 asistencija, s druge strane, Thomas s 29 i Claxton s 19 poena bili su bolji od ostalih.

Charlotte je bio uvjerljiv protiv Utaha – 126:103, u utakmici koju je sjajno odigrao Bridges, zaustavivši se na 29 poena, odličan je bio i Knueppel s 24 poena, dok je Diabate imao double-double učinak, sa 17 poena i 12 skokova. Kod Jazzera sr istaknuo Markkanen s 29 poena, sedam skokova i tri asistencije.

Cleveland je lako pobijedio Atlantu – 117:109, u utakmici koju je predvodio Donovan Mitchell, koji je postigao 37 poena, Hunter je imao 18, dok su se kod Atlante istaknuli Johnson s 23 i Daniels s 18 poena.

New York je bio bolji od Chicaga kod kuće – 128:116. Brunson je odigrao sjajnu utakmicu, postigavši ​​31 poen, Anunoby je ubacio 21, a Towns 20 poena.

Kod gostiju, Giddey je zabilježio triple-double, s 23 poena, 12 skokova i istim brojem asistencija, dok je Crnogorac Nikola Vučević imao double-double učinak, sa 17 poena i 14 skokova.

Toronto je bez problema ostvario domaću pobjedu protiv Memphisa – 117:104, kao i Phoenix u dvoboju protiv San Antonio Spursa, što je bilo najveće iznenađenje večeri – 130:118.

