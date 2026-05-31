VIDEO / NBA će dobiti novog prvaka, San Antonio srušio Oklahomu!

Košarkaši San Antonio Spursa plasirali su se u veliko NBA finale nakon što su u gostima pobijedili Oklahoma City Thunder rezultatom 111:103 u odlučujućoj utakmici finala Zapadne konferencije.
Spursi su slavili ukupnim rezultatom 4:3 te su se plasirali u svoje prvo NBA finale od 2014. godine, gdje će igrati protiv New York Knicksa.
Victor Wembanyama i San Antonio finale Zapadne konferencije otvorili su pobjedom u Oklahoma Cityju, a seriju su završili na istom mjestu.
Wembanyama je postigao 22 poena, Julian Champagnie dodao je 20, Stephon Castle 16, a De’Aaron Fox 15 poena. Keldon Johnson i Devin Vassell utakmicu su završili s po 11 postignutih poena.
