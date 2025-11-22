VIDEO / Najbolja utakmica prvog picka od dolaska u NBA

Podijeli :

Dallas Mavericks su upisali tek treću pobjedu u zadnjih 12 utakmica svladavši kod kuće New Orleans Pelicanse sa 118-115.

Rookie Cooper Flagg postigao je 12 od svojih 29 poena, što je najbolji rezultat sezone, u zadnjoj četvrtini, a uz to je imao i sedam skokova i pet asistencija. PJ Washington dodao je 24 poena, a Max Christie 23 za Maverickse koji imaju omjer 1-2 u Zapadnoj skupini B, dok su Pelicansi pali na 0-3. Trey Murphy III postigao je 25 poena, a Zion Williamson 22 za Pelicanse, koji su izgubili osmu uzastopnu utakmicu.

Karlo Matković nije konkurirao za sastav New Orleansa. Williamson je zabio tricu nešto manje od dvije minute do kraja, a 16 sekundi kasnije dodao je dva slobodna bacanja, čime su Pelicansi poveli 115-111.

Flagg je pogodio šut minutu i 19 sekundi prije kraja, a zatim je Dallas poveo s jednim poenom zahvaljujući trici Najija Marshalla 31,7 sekundi prije kraja. Washington je potom uhvatio loptu nakon Fearsovog promašaja 21,1 sekundu prije kraja, a Christie je pogodio dva slobodna bacanja za 118-115 10,9 sekundi prije kraja.