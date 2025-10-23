VIDEO / Mitchell im skoro pomrsio planove, ali Knicksi ipak slavili pred holivudskim zvijezdama!

Podijeli :

New York Knicksi su u svojoj prvoj utakmici ovosezonske NBA lige u Madison Square Gardenu svladali Cleveland Cavalierse 119:111. Iako gosti nisu uspjeli do pobjede, planove je domaćima skoro pomrsio nevjerojatni Donovan Mitchell koji je ukupno postigao 31 koš, od čega čak 21 u trećoj četvrtini. Najbolji strijelac domaćih bio je OG Anunoby s ubačenih 24 poena, a meč su iz prvog reda pratile brojne zvijezde Hollywooda, kao i stand up komičari te pjevači. Pogledajte!