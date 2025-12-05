VIDEO / Matković se vratio nakon ozljede i upisao nevjerojatno zakucavanje

Podijeli :

New Orleans Pelicansi su u četvrtak navečer upisali 20. poraz sezone. Izgubili su od Minnesota Timberwolvesa sa 125:116, ali ono što je važno za njih, ali i brojne hrvatske ljubitelje košarke je povratak Karla Matkovića, stasitog hrvatskog centra. Njega zbog ozljede lista nije bilo od 20. studenog, a sada se vratio u stilu. Upisao je osam poena, uhvatio šest skokova te upisao jednu asistenciju, a posebno je oduševio sjajnim zakucavanjem preko Rudyja Goberta. Koliko je to dobar potez bio, dovoljno govori podatak da ga je NBA liga uvrstila u 10 najboljih poteza večeri. Njegovo zakucavanje smješteno je na osmu poziciju večeri.

Matković je svoju karijeru počeo u Cedeviti da bi nakon toga zaigrao kratko u Mega Basketu i OKK Beogradu. 2022. je izabran na Draftu kao 52. izbor, a tek se 2024. odlučio na put u Sjedinjene Američke Države. Svoj talent je brusio u NBA G ligi gdje je igrao za Birmingham Squadronse, a sada je počeo dobivati priliku u Pelicansima.

Trener je više puta naglasio njegovu važnost pa se očekuje da će talentirani Livljanin dobivati brojne prilike u nastavku sezone. Pelicansi su inače na omjeru 3-20, stoga ne bi trebalo čuditi da se okrenu razvoju igrača.

