VIDEO / Matković odigrao najbolju utakmicu sezone, pogledajte strašno zakucavanje

Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je svoju najbolju utakmicu NBA sezone.

Matkovićevi New Orleans Pelicansi prekinuli su niz od šest poraza i stigli do prve pobjede ove sezone u NBA. Pelicansi su na domaćem terenu svladali Charlotte Hornetse 116:112.

U 15 minuta provedenih na parketu upisao je Matković 13 poena, 6/7 iz igre, 1/4 slobodna bacanja, šest skokova i dvije asistencije. Do ove utakmice, Matković je ove sezone skupio tek 17 minuta u četiri dosadašnje utakmice. Noćas je posebno oduševio sjajnim zakucavanjima.

Trey Murphy III s 21 poenom i Jose Alvarado s 18 i šest skokova bili su najbolji kod Pelicansa. Kon Knueppel bio je najbolji kod Hornetsa s 20 poena i 12 skokova.

Rezultati:

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 128:100

Atlanta Hawks – Orlando Magic 127:112

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 113:111

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 116:112

Golden State Warriors – Phoenix Suns 118:107

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thinder 107:126

