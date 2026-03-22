VIDEO / Masovna tučnjava u Washingtonu nastala ni iz čega: S utakmice izbačena četvorica igrača

U subotu navečer odigrana je utakmica između Washington Wizardsa i Oklahoma City Thundera u kojoj je do pobjede došla Oklahoma sa 132:111. Međutim, glavna priča večeri bila je tučnjava na kraju prvog poluvremena. 27 sekundi prije kraja prvog dijela Anthony Gill pogodio je za 64:68 nakon čega su se zakačili Caseon Wallace i Justin Champagnie iz nepoznatih razloga. Uzrokovalo je to masovnu tučnjavu koju su dugo vremena pregledavali suci utakmice. Nakon toga su čak četvoricu igrača izbacili s utakmice. Champagnie je morao napustiti parket za Wizardse dok su kod OKC-a kažnjeni Wallace, Jaylin Williams te Ajay Mitchell.

