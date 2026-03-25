VIDEO / Maestralni Jokić upisao triple-double i na samom kraju Denveru donio pobjedu

Denver je ostvario vrlo važnu pobjedu na gostujućem parketu protiv izravnog konkurenta za što bolju poziciju uoči doigravanja u Zapadnoj konferenciji — Phoenix Sunsa.

Denver nije najbolje započeo utakmicu, uglavnom je bio u zaostatku u prvoj četvrtini, a u jednom trenutku Phoenix je imao i 11 poena prednosti (30:19).

Sunsi su držali razliku sve do pred kraj prvog poluvremena, kada je Denver dodao gas i preokrenuo. I ne samo to — momčad Nikole Jokića stekla je i velikih deset poena prednosti pri odlasku na odmor (67:57).

U trećoj četvrtini sve je bilo prema željama gostiju, osim u samoj završnici tog dijela igre. Tada se Phoenix uspio vratiti u utakmicu, pa čak i preokrenuti u jednom trenutku (95:94). Bilo je potrebno da se izuzetno raspoloženom Jokiću pridruži još netko, a to su učinili Murray i Hardaway, nakon čijih su poena gosti stekli šest poena prednosti četiri minute prije kraja (114:108).

Nedugo potom Jokić je maestralno asistirao Gordonu, koji je pogodio tricu, pa je Denver ponovno pobjegao Phoenixu (117:109). Kada se domaćin približio, stvari je u svoje ruke preuzeo upravo Jokić, koji je “izmislio” koš dvije minute prije kraja, a zatim ubacio i jedno od dva slobodna bacanja (121:117).

Ipak, 28 sekundi prije kraja Booker je donio izjednačenje (123:123), a trener Denvera Adelman tada je zatražio time-out. Napad je išao na Jokića, koji je hladnokrvno ubacio loptu u koš 11 sekundi prije kraja s vrha reketa (125:123).

Phoenix je imao posljednji napad — pokušali su do pobjede doći tricom, ali je Booker promašio. Lopta se odbila do O’Nealea, no ni on nije uspio pogoditi uz zvuk sirene za produžetak.

Nikola Jokić bio je maestralan — zabilježio je još jedan triple-double: 23 poena te po 17 skokova i asistencija. Pratili su ga Murray s 21 poenom, Hardaway s 18, Gordon sa 16… Na drugoj strani istaknuli su se Booker s 22 te Allen i Green s po 21 poenom.

U preostale tri utakmice pobjede su upisali Cleveland, Charlotte i New York. Košarkaši Clevelanda pobijedili su na svom terenu Orlando sa 136:131 i produžili niz pobjeda na četiri utakmice.

Najzaslužniji za pobjedu Cavaliersa bio je Donovan Mitchell s 42 poena, čime je stigao do šeste utakmice ove sezone s najmanje 40 postignutih poena. Najbolje ga je pratio James Harden s 26 poena, dok je Evan Mobley dodao 19.

U momčadi Orlanda, koja je doživjela šesti uzastopni poraz, najučinkovitiji je bio Paolo Banchero s 36 poena.

Košarkaši Charlottea upisali su četvrtu pobjedu zaredom, nakon što su na svom parketu bili bolji od Sacramenta sa 134:90.

Charlotte su do pobjede vodili Coby White s 26, LaMelo Ball s 20 te Moussa Diabaté sa 17 poena i 11 skokova. Na drugoj strani, Dequon Plowden postigao je 22 poena, dok je Malik Monk imao rekordnih 11 asistencija.

Košarkaši New Yorka su kao domaćini pobijedili New Orleans sa 121:116 i tako upisali sedmi uzastopni trijumf.

Najefikasniji u redovima New Yorka bio je Jalen Brunson s 32 poena, od čega 14 u posljednjoj četvrtini, dok su Karl-Anthony Towns i OG Anunoby dodali po 21 poen. U poraženoj momčadi najbolji su bili Zion Williamson s 22 i Jeremiah Fears s 21 postignutim poenom.

