VIDEO / Luka Dončić samo za SK: To za Europu nije dobro, a LeBron može igrati još pet sezona

Luka Dončić je u Los Angelesu već šesti put u karijeri sudjelovao na prestižnoj All-Star utakmici. Uoči događaja izdvojio je vrijeme i za razgovor za Sport Klub, a s njim je razgovarao kolega iz Slovenije, Grega Teraž.

Dončić je na parketu bio prvi put nakon četiri propuštene utakmice, nakon što je zadobio lakšu ozljedu mišića natkoljenice. Ovo mu je bio šesti izbor za All-Star utakmicu. Otkako je otišao u NBA, izostao je samo u svojoj prvoj sezoni te prošle godine, kada su mu sezonu poremetili brojni zdravstveni problemi.

NBA All Star vikend pripao je američkim zvijezdama (USA Stars), koje su u finalu turnira, odigranog po izmijenjenom formatu, svladale drugu američku momčad, USA Stripes. U momčadi svijeta nastupio je i Dončić te je u pet minuta na parketu upisao dva poena i dvije asistencije.

I u noći na subotu, kada će Los Angeles Lakersi nastaviti sezonu gradskim dvobojem protiv Los Angeles Clippersa, očekuje se njegov nastup.

O čemu je Luka Dončić govorio u razgovoru za Sport Klub?

O Stefanu Joksimoviću i njegovu talentu:

“S njim sam jedno ljeto trenirao dok je još bio u Iliriji. Mislim da stvarno ima potencijal postati dobar igrač.“

O nedostatku strasti iz Eurolige:

“Naravno, zato je stalno gledam. Ove je godine sezona jako izjednačena. Nedostaje mi. Kada ideš na gostovanja, navijači su drugačiji. Nedostaje mi.“

O završnom turniru u Ateni:

“Nadam se da će tamo biti i Real Madrid i Crvena zvezda, ali mislim da će put biti težak. Puno je izjednačenih momčadi.“

O projektu NBA Europe:

“Ne znam puno, još nisam razgovarao o tome.“

O Iliriji i njezinu potencijalu:

“To im je prva godina u ABA ligi. Imaju još puno potencijala. Jučer sam bio s Boban Marjanovićem, moram ga još malo… da igra još bolje.“

O prvoj godini u Kaliforniji i učenju od LeBrona Jamesa:

“Nisam puno učio, ali svi znamo kakav je igrač. Možda to kakav je profesionalac. Uživam u Los Angelesu, lijepo je.“

O tome misli li da će LeBron igrati još jednu sezonu:

“Mislim da hoće. Mislim da bi mogao igrati još pet sezona. Po mom mišljenju — hoće.“

O usporedbi franšiza Lakersa i Mavericksa:

“Mislim da je ovdje organizacija bolja. Lakersi su stvarno legendaran klub i organizacija je legendarna.“

O Austinu Reavesu i suradnji s njim:

“Kao što smo pokazali na početku sezone, koju smo dobro otvorili. Odlično smo se povezali na terenu i izvan njega. Dobar dečko.“

O sve češćem odlasku mladih igrača u sveučilišnu ligu NCAA:

“Ne pratim puno, gledam March Madness jer inače nemam vremena. Ali mislim da to za Europu nije dobro.“

O domaćoj All-Star utakmici:

“Lijepo je ovdje, ne moram na avion, pa mogu ići kući.“

