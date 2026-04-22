VIDEO / Ludnica u Teksasu: Spursi vodili +14 u zadnjoj četvrtini pa Portland preokrenuo sve

Podijeli :

Portland je izjednačio na 1:1 u seriji pobijedivši u drugoj utakmici doigravanja prvog kruga Zapadne konferencije u gostima sa 106:103 San Antonio Spurse iako su u zadnjoj četvrtini gubili 14 razlike.

Do pobjede ih je predvodio Scoot Henderson s 31 poenom. Stephon Castle je bio najbolji strijelac Spursa s 18 poena, a De’Aaron Fox je dodao 17.

Treća i četvrta utakmica igraju se u petak, odnosno nedjelju u Portlandu.

Utakmica, a možda čak i serija, promijenila se u osmoj minuti druge trećine kada su Trail Blazersi vodili 34:32. Zvijezda San Antonija, Victor Wembanyama, udario je licem o pod tijekom prodora prema košu nakon čega je bio ošamućen zbog čega je napustio teren. Wembanyami je kasnije dijagnosticiran potres mozga, zbog čega je upitan njegov nastup u trećoj utakmici serije.

Spursi su u zadnju četvrtinu ušli s vodstvom od jednog poena, ali su onda zabili prvih 13 koševa zadnje trećine i povećali prednost na 93:79. Trail Blazersi su se vratili serijom 7-0, koju je zaključio Jrue Holiday polaganjem 2:02 minute prije kraja.

Robert Williams III je povećao vodstvo Portlanda na 104:101 12 sekundi prije kraja. Devin Vassell je pogodio dva slobodna bacanja 10,4 sekunde prije kraja i smanjio rezultat na samo jedan poen, prije nego što je Toumani Camara odgovorio s dva poena s linije slobodnih bacanja 5,2 sekunde prije kraja. Vassell je imao priliku izjednačiti rezultat tricom iz kuta dvije sekunde prije kraja, ali nije uspio.

I Philadelphia 76ers su izjednačili u seriji na 1:1 svladavši u drugoj utakmici doigravanja Istočne konferencije Boston Celticse na njihovom trenu sa 111:97. VJ Edgecombe i Tyrese Maxey zajedno su postigli 11 trica i zabili ukupno 59 poena za Philadelphiju. Edgecomble je utakmicu završio s 30 ubačaja, a Maxey je dodao 29. Paul George je dodao 19 koševa, a Kelly Oube Jr. 12.

Philadelphia je odlično odigrala obranu ograničivši Celticse na 35 od 89 šuteva iz igre i blokirajući uspješno strijelce Bostona osim glavne dvojice Jaylena Browna i Jaysona Tatuma. Brown je bio najučinkovitiji u redovima Bostona s 36 koševa, dok je Jayson Tatum ubacio 19 koševa uz 14 skokova. Međutim, nijedan drugi Celtic nije postigao dvoznamenkasti učinak.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.