VIDEO / LeBron asistirao za pobjedu Lakersa i prekinuo svoj nevjerojatni niz koji je trajao više od 18 godina

U noći s četvrtka na petak Los Angeles Lakersi su gostovali u Kanadi kod Toronto Raptorsa. Nedostajao im je Luka Dončić koji je zbog rođenja svoga djeteta propustio ovaj susret. Tako je vođa Lakersa u ovoj utakmici bio legendarni LeBron James. Iako nije imao veliki broj poena, iskusni Amerikanac sudjelovao je u košu za pobjedu 123:120.

Utakmica Raptorsa i Lakersa većinu susreta bila je na strani Lakersa koji su više puta imali dvoznamenkastu prednost. Međutim, Toronto se nekako uvijek vraćao te su u posljednjoj četvrtini čak imali i napad za pobjedu.

Brandon Ingram je ipak malo požurio i propustio pogoditi za vodstvo, a onda je na drugoj strani LeBron James donio pravu odluku. Sjurio se u reket, ali je onda projurio Ruija Hachimuru u kutu. Japanski košarkaš bio je smiren i pogodio je uz zvuk sirene za pobjedu 123:120.

Ono što je zanimljivo je odluka Jamesa da ode na dodavanje. Iskusni košarkaš imao je osam poena i njegov rekord od 1.297 utakmica u nizu s dvoznamenkastim brojem poena je bio u opasnosti. James za to nije mario te se odlučio na asistenciju. Njegov 18-godišnji niz je tako srušen, ali Lakersi su upisali svoju 16. pobjedu sezone za omjer 16-5.

