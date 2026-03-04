VIDEO / Lakersi preokretom do pobjede protiv Matkovićevih Pelicansa, Dončić opet sjajan

Košarkaši Los Angeles Lakersa u Crypto.com Areni svladali su New Orleans Pelicanse sa 110:101 i stigli do treće uzastopne pobjede.
Pelicansi su u posljednjoj četvrtini vodili 94:86, no Lakersi su serijom 14:0 preokrenuli utakmicu i na kraju riješili susret u svoju korist.
Slovenski as Luka Dončić, koji je bio najbolji strijelac utakmice, otvorio je dvoboj tricom nakon samo 15 sekundi, ali je potom promašio pet uzastopnih šuteva. Već u drugoj četvrtini zbog prigovora sucima dobio je i 14. tehničku pogrešku ove sezone, što znači da je udaljen još samo dvije od suspenzije na jednu utakmicu.
Nakon što su gosti poslije tri četvrtine imali dva poena prednosti, Lakersi su u završnici konsolidirali redove, a presudna je bila serija 24:7.
Naime, gosti su nakon slobodnih bacanja Zion Williamson 7:20 minuta prije kraja vodili 94:86, no domaćini su potom kreirali očekivani preokret i nanizali 14 uzastopnih poena.
Preokret u završnici predvodili su Dončić i Austin Reaves, koji je promašio prvih osam šuteva večeri prije nego što je susret završio s 15 poena. Deandre Ayton dodao je za Lakerse 13 poena i osam skokova.
Williamson se nakon kraće stanke vratio s 24 poena, Trey Murphy III postigao je 21, a Saddiq Bey 18 poena. Karlo Matković nije igrao za Pelicanse.
Sljedeća utakmica Lakerse očekuje u petak rano ujutro po slovenskom vremenu, kada gostuju kod Denver Nuggetsa.
NBA rezultati:
Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 117:90
Orlando Magic – Washington Wizards 126:109
Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 113-109
Toronto Raptors – New York Knicks 95;111
Miami Heat – Brooklyn Nets 124:98
Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder 108:116
Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs 91:131
Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 117:110
LA Lakers – New Orleans Pelicans 110:101
Sacramento Kings – Phoenix Suns 103:114
