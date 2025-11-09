VIDEO / Lakersi prekinuli pobjednički niz, Dončić nije očarao

Podijeli :

Atlanta Hawks pregazili su Los Angeles Lakerse 122:102 na domaćem terenu i time su prekinuli pobjednički niz Lakersa.

Lakersi su u subotu navečer odigrali najlošiju utakmicu sezone, a trener JJ Redick bio je iznimno ljutit na konferenciji za medije nakon susreta.

Nakon poraza 122:102 od oslabljene momčadi Atlante Hawks, Redick je bio vidno frustriran i nije skrivao razočaranje.

Iako su igrali bez pola startne petorke, Hawksi su pokazali više energije, discipline i timske igre od Lakersa, što im je i donijelo zasluženu pobjedu.

LeBron James nije nastupio, no Redick nikako nije bio zadovoljan reakcijom momčadi, unatoč tome što Lakersi imaju omjer 7-3 i nalaze se u vrhu Zapadne konferencije.

Dalton Knecht pratio ga je s 14 poena, Jake LaRavia ubacio je 13, a vrlo dobru utakmicu odigrao je Jarred Vanderbilt, koji je uz 12 poena upisao čak 18 skokova.

Najefikasniji kod Hawksa je bio Mouhamed Gueye s 21 poenom te po 7 skokova i asistencija, dok je Zaccharie Risacher dodao 19 poena i 4 asistencije. Po 17 poena ubacili su Neemias Queta i Vit Krejčí, Keaton Wallace postigao je 14, Onyeka Okongwu 12, a Dyson Daniels 10 poena, uz 8 skokova i 13 asistencija.

