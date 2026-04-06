VIDEO / Lakersi bez Dončića, a Dallas sa sjajnim Flaggom: Čudesni rookie i LeBron ispisali povijest

Košarkaši Los Angeles Lakersa, bez ozlijeđenih Luke Dončića i Austina Reavesa, gostovali su noćas u Dallas, a domaćini su slavili sa 134:128. Lakersi, koji su već osvojili naslov u Pacifičkoj diviziji, sada su u borbi za treće mjesto Zapadne konferencije izjednačeni s Denver Nuggetsima.

U napetoj utakmici protiv bivše Dončićeve momčadi, igrači iz Teksasa uspjeli su u završnici zadržati tijesnu prednost i doći do pobjede koja ima samo prestižni značaj, budući da je Dallas već ostao bez šansi za doigravanje. Ipak, domaći navijači imali su razloga za slavlje jer su prekinuli niz od 14 uzastopnih poraza na svom parketu, najgori u posljednje 32 godine.

Kod pobjednika je briljirao Cooper Flagg s 45 poena, osam skokova i devet asistencija, dok se kod momčadi iz Los Angelesa ponovno istaknuo 41-godišnji veteran LeBron James s 30 koševa i 15 asistencija – za triple-double nedostajao mu je jedan skok. Rui Hachimura dodao je 21 poen, a Luke Kennard 15 poena, 16 skokova i 11 asistencija, čime je upisao prvi triple-double u karijeri.

Nakon što je s 51 poenom protiv Orlanda postao najmlađi igrač u povijesti NBA lige, ali i prvi tinejdžer koji je prebacio granicu od 50 poena, Flagg je nastavio sjajnu formu zabivši 45 poena. Time je prvi izbor drafta prekinuo niz od 14 uzastopnih domaćih poraza svoje momčadi, najduži u posljednje 32 godine.

Flagg je uz 45 poena dodao i osam skokova te devet asistencija, čime je postao prvi rookie nakon Allena Iversona iz sezone 1996./97. koji je zaredom ubacio 40 ili više poena. Ujedno je ispisao povijest kao tinejdžer s najviše utakmica od 40 poena – prestigao je i LeBrona Jamesa, koji ih ima tri, dok je Flaggu ovo bila već četvrta takva utakmica.

Također, ovo je prva utakmica u povijesti NBA lige na kojoj su više od 30 poena postigli rookie i 40-godišnjak.

Bez prvog strijelca lige Dončića i drugog strijelca ekipe Reavesa, Los Angeles nakon slobodne večeri čeka iznimno težak zadatak protiv vodeće momčadi lige, Oklahoma City Thundera. Oklahoma je noćas s 146:111 svladala Utah Jazz, a priliku su dobili svi igrači domaće momčadi, koji su ostvarili najveći broj postignutih poena ove sezone.

Kod pobjednika je s 21 poenom najefikasniji bio Chet Holmgren, dok je poen manje postigao Shai Gilgeous-Alexander, koji je niz utakmica s najmanje 20 poena produžio na 138. Dobru minutažu iskoristio je i Cason Wallace sa 16 poena. Za Utah je nastupilo samo osam igrača, a Brice Sensabaugh ubacio je 43 poena.

Los Angeles Lakersi i Denver Nuggetsi na ljestvici pokušavaju sustići i Houston Rocketse, koji zaostaju jednu pobjedu. Houston je noćas slavio u San Francisco protiv Golden State Warriorsa sa 117:116.

Momčad iz Teksasa vodila je u završnici i s 106:92, no 19 sekundi prije kraja nakon koša Gary Payton II zaostajala je 115:116. Alperen Sengun potom je osam sekundi kasnije postigao odlučujući koš, dok je na drugoj strani Stephen Curry promašio tricu za pobjedu. Kevin Durant zabio je 31 poen za pobjednike, Sengun 24, a Jabari Smith Jr. 23. Kod poraženih je najefikasniji bio Curry s 29 poena.

Los Angeles Clippersi slavili su u Sacramentu protiv Sacramento Kingsa sa 138:109 i popeli se na osmo mjesto Zapada, čime poboljšavaju poziciju za dodatne kvalifikacije za doigravanje. Kawhi Leonard postigao je 26 poena.

Cleveland Cavaliersi, četvrti na Istoku, teže od očekivanog svladali su Indiana Pacerse sa 117:108. Domaćini su poveli tek početkom posljednje četvrtine, a potom priveli utakmicu kraju. Donovan Mitchell postigao je 38 poena, od čega 23 u drugom poluvremenu, dok je James Harden dodao 28.

Boston Celticsi svladali su Toronto Raptorse sa 115:101 i potvrdili drugo mjesto na Istoku. Jaylen Brown postigao je 26 poena, dok je igrač utakmice bio Jayson Tatum s 23 poena i 13 skokova.

