VIDEO / Knicksi upisali 10. uzastopnu pobjedu i stigli na korak od finala Istoka

U noći sa subote na nedjelju New York Knicksi su u Clevelandu nastavili svoje sjajno doigravanje u NBA ligi. Kod Cavaliersa su slavili sa 121:108 te su tako došli nadomak svog prvog finala lige nakon 27 godina.

Kao i u svakoj utakmici, ključ pobjede bio je njihov najbolji igrač Jalen Brunson koji je ubacio 30 poena, dodao tome šest asistencija i uhvatio tri skoka.

Njemu su se dobrim partijama pridružili Mikal Bridges s 22 poena i OG. Anunoby s 21 poenom. Kod Clevelanda je najbolji bio Evan Mobley s 24 poena dok je Donovan Mitchell dodao 23.

Knicksima je ovo bila 10. uzastopna pobjeda u doigravanju te već mjesec dana ne znaju za poraz. Za dva dana će u Clevelandu tražiti svoju 11. pobjedu kojom bi izborili finale NBA lige prvi put nakon 1999. godine kada su s 4-1 izgubili od San Antonio Spursa.

