VIDEO / Knicksi u stilu prekinuli negativan niz, Hrvatima poraz

Košarkaši New Yorka prekinuli su negativan niz od četiri poraza, u noći sa srijede na četvrtak su u svom Madison Square Gardenu pobijedili Brooklyn s čak 54 poena razlike, bilo je 120:66.

New York je time ostvario trinaestu uzastopnu pobjedu protiv Brooklyna i došao do najuvjerljivije pobjede u svojoj povijesti.

U niti jednoj četvrtini Brooklyn nije zabio više od 20 poena, a da se sprema uvjerljivo slavlje New Yorka pokazala je već prva četvrtina koja je završila s 38:20 za domaći sastav. Potpuni raskol između ove dvije momčadi dogodio se u zadnjoj dionici kada je New York s 32-10 dotukao suparnika.

Premda je pogodio samo jednu od osam trica prvi strijelac New Yorka bio je Jalen Brunson s 20 poena, a tome je dodao pet asistencija i četiri skoka. Zato je svih šest upućenih trica pogodio Landry Shamet koji je postigao 18 poena, dok je Karl-Anthony Towns dodao 14 poena uz osam skokova.

Na drugoj strani najbolji je bio Michael Porter Jr. s 12 poena i šest skokova. Gosti su imali i ukupan šut, kao i onaj za tri poena, ispod 30 posto.

Ova pobjeda od 54 poena razlike nije najuvjerljivija ove sezone u NBA ligi jer je početkom siječnja Charlotte pobijedio Utah s 55 poena razlike. Brooklyn je posljednji put ovako mali broj poena, točno 66, postigao prije čak jedanaest godina.

Detroit, vodeća momčad Istočne konferencije, nadjačala je u gostima New Orleans sa 112:104 iako za Pistonse nije igrao najbolji igrač Cade Cunningham. Njegovu je ulogu preuzeo Jalen Duren koji je ogled okončao uz 20 poena, 15 skokova, tri asistencije i dvije blokade.

Na drugoj strani hrvatski košarkaš Karlo Matković je odigrao 15 minuta za domaćina. Postigao je pet poena uz dva skoka i jednu blokadu. Za dva poena je gađao 1-1 te za tricu 1-2. Najbolji igrač New Orleansa je bio Micah Peavy sa 17 poena, sedam skokova i četiri ukradene lopte.

Aktualni prvak Oklahoma City pobijedio je Milwaukee u gostima sa 122:102, a utakmica je odlučena nakon uvodnih 12 minuta kada su gosti stvorili prednost 38:18.

Trećinu gostujućih poena ubacio je Shai Gilgeous-Alexander. Postigao je 40 uz 11 asistencija i sedam skokova. Po 18 poena su za goste dodali Kenrich Williams i Ajay Mitchell, s tim da je Williams tome dodao i osam skokova.

Prvo ime Milwaukeeja bio je Giannis Antetokounmpo s 19 poena, 14 skokova i sedam asistencija, a vrijedi izdvojiti još Bobbyja Portisa koji je ubacio 15 poena uz devet asistencija i šest skokova.

Boston, druga momčad na Istoku, svladao je na domaćem parketu Indianu, najslabiju momčad te konferencije, sa 119:104. Gas u prvom poluvremenu bio je dovoljan Bostonu za bijeg na 20 poena razlike čime je ogled odlučen.

Opet je za suparnika nezaustavljiv bio Jaylen Brown koji je za Boston ubacio 30 poena, a još je ostvario deset skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. Pratili su ga sa po 17 poena Neemias Queta i Sam Hauser. Potonji je ubacio pet trica, a prvo spomenuti je još ostvario devet skokova.

Pascal Siakam jedini je bio prava protuteža na drugoj strani, ogled je završio s 32 poena i deset skokova.

Hrvatski košarkaš Dario Šarić ponovno nije igrao za Sacramento kojeg je Toronto u gostima pobijedio sa 122:109. Svaki igrač petorke Toronta zabio je 15 ili više poena, a najbolji je među njima bio Scottie Barnes s 23 poena, osam skokova, sedam asistencija i četiri ukradene lopte.