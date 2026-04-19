VIDEO / Knicksi poveli protiv Hawksa u prvoj seriji doigravanja

U noći sa subote na nedjelju New York Knicski su u prvoj utakmici doigravanja u Madison Square Gardenu bili bolji od Atlanta Hawksa sa 113:102.

Za New York je ključan bio njihov najbolji igrač Jalen Brunson s 28 poena, a njemu se pridružio i Karl Anthony-Towns s 25. Tako je uobičajeni dvojac vodio Knickse do prve pobjede u ovogodišnjem doigravanju.

Hawksima nije pomogao ni raspoloženi C.J. McCollum koji je predvodio momčad s 25 poena.

Sljedeći susret na rasporedu je 21. travnja, ponovno u Madison Square Gardenu, od dva sata po hrvatskom vremenu.

