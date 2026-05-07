VIDEO / Knicksi iskoristili izostanak Embiida i poveli s 2-0 u seriji

U drugoj utakmici polufinala Istočne konferencije NBA doigravanja New York Knicksi su na najbolji način iskoristili izostanak zvijezde Philadelphia 76ersa. Knicski su nakon visoke pobjede u prvoj utakmici, slavili i u drugoj, ovaj put sa 108:102.

Vođa New Yorka uobičajeno je bio Jalen Brunson koji je odigrao 41 minuti na parketu. Bek Knicksa je u tom razdoblju postigao 26 poena te je dodao i šest asistencija. Osim njega, na parketu je poprilično dugo bio i njegov kolega sa Sveučilišta Villanova Josh Hart. On je igrao 44 minute, ali je ostvario znatno manji napadački učinak ubacivši pet poena.

Drugi najefikasniji igrač u redovima Knicksa bio je OG Anunoby s 24 poena, a Karl-Anthony Towns dodao je 20 poena, uhvatio deset skokova te su mu tri asistencije nedostajale do “triple-doublea”.

U izostanku Joela Embiida zbog ozljede gležnja, najbolji kod Philadelphije bio je Tyrese Maxey s 26 poena. Njemu su se među “dvoznamenkaste” pridružili Paul George (19), Kelly Oubre Jr. (19) te VJ Edgecombe (17). Međutim, ostatak ekipe nije bio na pravoj razini i 76ersi su morali priznati poraz od 108:102.

U sljedećoj utakmici, koja će se igrati devetog svibnja od jedan sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu, Philadelphia će na domaćem parketu pokušati smanjiti zaostatak za Knicksima.

