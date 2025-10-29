VIDEO / Kako su Giannisu suci ‘progledali kroz prste’: Pogledajte zbog kojeg poteza ‘gore’ društvene mreže

Podijeli :

Najbolji igrač Milwaukee Bucksa Giannis Antetokounmpo zablistao je u pobjedi Milwaukeeja nad New Yorkom, ali nešto drugo je ipak privuklo pažnju na društvenim mrežama. U prvoj četvrtini Antetokounmpo je u jednom kontranapadu napravio čak pet koraka s loptom u rukama na kraju dao koš, ali suci su mu 'progledali kroz prste' i nisu svirani koraci. To je izazvalo puno pažnje na društvenim mrežama. Bucksi su slavili 121:112, a Antetokounmpo je upisao 37 poena (16-22 iz igre), 8 skokova i 7 asistencija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.