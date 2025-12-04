VIDEO / Jokićev suigrač brojao do 52 i promijenio povijesne knjige NBA lige

Podijeli :

Denver Nuggets je u srijedu navečer upisao visoku pobjedu protiv Indiana Pacersa. Franšiza iz Colorada slavila je sa 135:120, ovaj put ključan u pobjedi nije bio Nikola Jokić. Iako je on svoje isporučio s 24 poena, osam skokova i 13 asistencija, najbolji u slavlju bio je Jamal Murray koji je ubacio čak 52 poena.

Tako je osigurao promjenu u povijesnim NBA knjigama. Svojom 50+ utakmicom postao je treći iz trija Aaron Gordon – Nikola Jokić – Jamal Murray s 50+ poena u jednoj utakmici sezone. Ono što je u ovom slučaju bitno je što je prvi put u povijesti NBA lige jedan trio to učinio unutar 21 utakmice sezone.

Denver je nakon ove pobjede na omjer 15-6.

