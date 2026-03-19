VIDEO / Jokić ostvario neslavni ‘triple-double’: Srušio je svoj rekord izgubljenih lopti

U noći sa srijede na četvrtak Denver Nuggetsi su na gostovanju kod Memphis Grizzliesa izgubili sa 125:118. Jedan od najvećih krivaca za taj poraz bio je i Nikola Jokić koji je unatoč skorom 'triple-doubleu' srušio jedan neslavni osobni rekord.

Naime, Jokić je ovaj susret završio s 29 poena, 14 skokova, devet asistencija, ali i 10 izgubljenih lopti. Tako je ostvario ‘triple-double’, ali s jednom neželjenom kategorijom. Prvi put je to Jokiću u NBA karijeri da je toliko puta na jednoj utakmici izgubio posjed.

Ovim porazom Denver je sada nakon 70 utakmica došao na omjer 42-28 te se nalaze na šestom mjestu Zapadne konferencije. S druge strane, Memphis je na omjeru 24-44 i nalaze se na 11. mjestu iste konferencije.

U teoriji se još mogu plasirati u play-in, ali Golden State Warriorsi na 10. mjestu im bježe čak devet pobjeda 14 utakmica prije kraja.