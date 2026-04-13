VIDEO / Jokić ispunio uvjete za MVP nagradu i slavio s Denverom, Lakersi uvjerljivi bez Dončića

Nikola Jokić odigrao je više od 15 minuta protiv San Antonija u pobjedi 128:118. Denver je slavio u posljednjem kolu regularnog dijela sezone u Teksasu i time “odabrao” da u prvom kolu doigravanja igra protiv Minnesote, uz prednost domaćeg terena.

Srpski centar je za 18 minuta u prvom poluvremenu postigao 23 poena, uz 8 skokova i 1 asistenciju, čime je dao velik doprinos 12. uzastopnoj pobjedi Nuggetsa, koji su tako osigurali treće mjesto u Zapadnoj konferenciji.

Momak iz Sombora time je ispunio i uvjet za ulazak u konkurenciju za MVP nagradu, kao i za ostala individualna priznanja na kraju regularnog dijela sezone.

Spursi su pomalo iznenađujuće od ključnih igrača odmarali samo Wembanyamu, dok su ostali nositelji imali ograničenu minutažu. Ipak, Denver je do pobjede stigao zahvaljujući prednosti iz prvog poluvremena, koje je riješio u svoju korist s +14 (70:56).

Najefikasniji igrač utakmice bio je Julian Strawther iz Denvera s 25 poena, dok je Valančiūnas upisao 16 poena i 11 skokova.

U poraženoj momčadi Fox je postigao 24 poena, Vassell 19, a Keldon Johnson 18 poena.

Los Angeles Lakersi su u posljednjem kolu regularnog dijela NBA lige svladali Utah Jazz rezultatom 131:107, ali kako je u isto vrijeme pobijedio i Denver, ostali su na četvrtom mjestu Zapadne konferencije. To znači da ih u prvom kolu doigravanja čeka dvoboj protiv Houston Rocketsa.

Bez Luke Dončića i Austina Reavesa, koji su izvan terena zbog ozljeda, a njihov povratak još uvijek nije jasno definiran, košarkaši iz Los Angelesa uvjerljivo su pobijedili Utah Jazz (131:107).

Domaćini su u Crypto.com Areni vodili tijekom cijele utakmice i stalno povećavali prednost, koja je početkom posljednje četvrtine iznosila čak 35 poena (109:74). Susret je završio s +24, a najveće zasluge za pobjedu imali su Deandre Ayton i Rui Hachimura (oboje po 22 poena i 10 skokova). Svoj doprinos dao je i veteran LeBron James s 18 poena, 4 skoka i 6 asistencija.

Svi rezultati:

Boston – Orlando 113-108

Cleveland – Washington 130-117

Indiana – Detroit 121-133

Miami – Atlanta 143-117

New York – Charlotte 96-110

Philadelphia – Milwaukee 126-106

Toronto – Brooklyn 136-101

Dallas – Chicago 149-128

Houston – Memphis 132-101

Minnesota – New Orleans 132-126

Oklahoma City – Phoenix 103-135

San Antonio – Denver 118-128

LA Lakers – Utah 131-107

LA Clippers – Golden State 115-110

Portland – Sacramento 122-110

