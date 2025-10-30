VIDEO / Jokić do četvrtog triple-doublea u četiri utakmice, slaba večer Hrvata

Podijeli :

Srpski košarkaš Nikola Jokić je u četvrtom susretu upisao i četvrti 'triple-double' učinak ove sezone, a njegov je Denver ostvario treću pobjedu nakon domaćih 122:88 protiv New Orleansa.

Jokić je upisao 168. ‘triple-double‘ učinak u karijeri s 21 poenom, 10 asistencija i 12 skokova. U uvjerljivo slavlje Denvera po 17 poena su ugradili Jamal Murray i Christian Braun, s tim da je potonji imao šest skokova, a Murray šest asistencija.

Kod New Orleansa tek je četiri minute na parketu proveo hrvatski centar Karlo Matković koji je uz šut iz igre 1-2 ubacio dva poena. Prvo ime u gostujućim redovima je bio Jeremiah Fears koji je ubacio 21 poen uz šest asistencija.

POVEZANO VIDEO / Može se i bez Dončića i LeBrona: Junak Lakersa pogodio za pobjedu sa zvukom sirene, pogledajte ludi kraj! VIDEO / Boston se probudio: Sjajni Brown predvodio Celticse do druge uzastopne pobjede

Savršen je i dalje Chicago koji je pred svojim navijačima svladao Sacramento 126:113, a za goste u ovom susretu nije nastupio hrvatski igrač Dario Šarić. U četvrtom nastupu Chicago je upisao i četvrtu pobjedu.

Za Chicago je Matas Buzelis ubacio 27 poena uz pet skokova, a Josh Giddey 20 poena uz 12 asistencija i osam skokova. Sacramento je predvodio Zach LaVine s 30 koševa, tri asistencije i tri skoka.

Sedam sekundi prije kraja Ja Morant je pogodio za gostujuće slavlje Memphisa protiv Phoenixa 114:113. Utakmicu je razigrani Morant završio s 28 poena, sedam asistencija i osam skokova. Phoenixu nije bilo dovoljno niti 32 poena Devina Bookera koji je ostvario i tri asistencije te četiri skoka.

Kevin Durant je napunio koš Toronta, a njegov je Houston na gostovanju slavio 139:121. Durant je ubacio 31 poen uz pet skokova, a dobro ga je pratio Jabari Smith koji je dodao 25 poena, ali i po pet skokova i asistencija. Kod Toronta su Scottie Barnes i Brandon Ingram ubacili polovicu poena domaćeg sastava. Barnes je postigao 31, a Ingram 29.

Aktualni doprvak Indiana upisala je i četvrti poraz u četvrtom nastupu. Poražena je kod Dallasa 105:107, a neigranje ozlijeđenih Haliburtona i Nembharda i dalje je veliki problem Indiane. Za Dallas je s klupe Brandon Williams ubacio 20 poena uz sedam skokova, a novak Cooper Flagg 15 poena i 10 skokova. Indianu je predvodio Pascal Siakam s 27 poena i 13 skokova.