VIDEO / Houston, imamo problem: Jokić opet oduševio, jednu asistenciju ‘kratak’ od triple-doublea

Podijeli :

Denver Nuggetsi pobijedili su Houston Rocketse u gostima, a konačan rezultat utakmice u Teksasu bio je 109:112 (12:25, 37:21, 29:34, 31:32). Očekivao se žešći dvoboj Nikole Jokića i Alperena Şengüna, ali…

Srbin je bio daleko dominantniji u ogledu sa sedam godina mlađim Turčinom, kojem je ubacio čak 20 poena više. Dovoljno o tome govori i ovo zakucavanje, a 30-godišnjak iz Sombora postigao je mnogo svojih koševa upravo preko Şengüna:

Jokićev učinak na kraju utakmice iznosio je 34 poena (11/20 iz igre, 4/8 za tricu i 8/10 s linije slobodnih bacanja) uz 10 skokova, a nedostajala mu je samo jedna asistencija za novi triple-double. Dodao je i dvije ukradene lopte te jednu blokadu.

Pratio ga je Jamal Murray s 26 poena (10/16 iz igre, 3/7 za tricu i 3/4 slobodna bacanja) uz 10 asistencija, a dvoznamenkasti su bili još Tim Hardaway Jr. s 12 te Bruce Brown s 10 poena.

Na drugoj strani najistaknutiji je bio Reed Sheppard s 27 poena (9/13 iz igre, 5/8 za tricu i 4/6 slobodna bacanja) uz četiri asistencije i dvije ukradene lopte, a više od 20 ubacili su i Amen Thompson s 22 poena (10/18 iz igre, 1/2 za tricu i 1/1 slobodno bacanje) uz sedam skokova te Jabari Smith s 21 poenom (7/20 iz igre, 5/11 za tricu i 2/3 slobodna bacanja) uz 11 skokova.

Za razliku od utakmice Srbija – Turska na Europskom prvenstvu prošloga ljeta u Rigi, Şengün se ovaj put nije proslavio te je ubacio svega 14 poena (6/14 iz igre, 0/1 za tricu i 2/3 slobodna bacanja) uz pet skokova i šest asistencija, dok je dvoznamenkast još bio samo Kevin Durant s 13 poena (5/14 iz igre, 1/5 za tricu i 2/3 slobodna bacanja) uz sedam skokova.