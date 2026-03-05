VIDEO / Hornetsi s +29 svladali Celticse i napravili nešto što NBA liga nije vidjela 67 godina

Podijeli :

U noći sa srijede na četvrtak Charlotte Hornetsi su na gostovanju sa 118:89 razbili Boston Celticse te su tako upisali šestu uzastopnu pobjedu. Međutim, ono što je zanimljivo je da je gostujuća momčad u ovom susretu ispisala povijest NBA lige.

Naime, s pobjedom većom od 20 razlika Hornetsi su ove sezone kompletirali velike pobjede protiv posljednja tri prvaka NBA lige.

Petog siječnja svladali su Oklahomu City Thunder sa 124:97, 18. siječnja pao je Denver Nuggets sa 110:87, a noćas je “gnjev” Hornetsa osjetio Boston koji je poražen sa 118:89.

Zanimljivo je da ovakav pothvat u NBA ligi nije ponovljen još od sezone 1958./1959. kada je to za rukom pošlo igračima Syracuse Nationalsa. Osim njih, to su 1956./1957. uspjeli Fort Wayne Pistonsi te 1949./1950. Rochester Royalsi.

