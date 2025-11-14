VIDEO / Hawksi postavili novi NBA rekord, loša večer za Cavalierse i Pacerse

Podijeli :

NBA

Na programu NBA lige bile su tri utakmice. Phoenix Suns su deklasirali Indiana Pacerse 133:98, Atlanta Hawksi su na gostovanju porazili Utah Jazz sa 132:122, dok su Toronto Raptorsi u Clevelandu pobijedili Cavalierse sa 126:113.

Sunsi su u svom Mortgage Matchup Centru “pregazili” Pacerse sa 35 koševa razlike upisavši osmu pobjedu. Pacersi su prošle sezone bili prvaci Istočne konferencije, ali su ih pogodile ozljede. Izgubili su šest utakmica zaredom i pali su na omjer 1-11 ove sezone.

Domaćin je nakon prve četvrtine imao osam koševa razlike, na poluvremenu +18, a na koncu treće dionice 22 koša prednosti. Sunsi su dobili i posljednju četvrtinu, pa je na kraju bilo velikih 133-98.

U pobjedničkim redovima istaknuli su se Devin Booker sa 33 i Dillon Brooks sa 32 koša. Kod Pacersa su najefikasniji bili Andrew Nembhard sa 21 košem i osam asistencija, te Pascal Siakam sa 19 koševa.

Toronto Raptorsi su u Clevelandu pobijedili Cavalierse sa 126:113. Raptorsi su šutirali 56% iz igre i pogodili 12 trica ostvarivši šestu pobjedu u sedam utakmica, te sedmu ukupno, dok su Cavsi upisali peti poraz.

Toronto je na poluvremenu vodio 67:54, ali Cleveland je smanjio prednost na 90:85 do kraja treće četvrtine. Cavaliersi su se držali u uvodnim minutama posljednje dionice, no Raptorsi su serijom 6:1 pobjegli na +10 (98:88) i do kraja više nisu ispuštali prednost.

Scottie Barnes je predvodio goste sa 28 koševa, 10 skokova, osam asistencija i pet blokada. Immanuel Quickley je dodao 25 poena, a Jakob Poeltl 20 koševa i sedam skokova. Na suprotnoj strani istaknuo se Donovan Mitchell sa 31 košem, šest skokova i šest asistencija.

Gostujuću pobjedu ostvarila je i Atlanta porazivši Utah sa 132:122. Hawksi su sada na skoru 8:5, a Jazz na 4:8.

Hawksi su vodili sa čak 18 koševa razlike, ali domaćin se vratio u igru povevši 106-103 početkom posljednje četvrtine. Atlanta je osigurala pobjedu serijom od 8:0 u završnici kada je pobjegla na 127:117 tri minute prije kraja.

Atlanta je postavila novi rekord franšize sa čak 15 trica u prvom poluvremenu iz 25 pokušaja. Hawkse je predvodio Jalen Johnson sa 31 košem, 18 skokova, 14 asistencija i sedam ukradenih lopti. Johnson je dosegao osobne rekorde u koševima i asistencijama u svom trećem triple-doubleu u karijeri. Odličan je bio i Onyeka Okongwu sa 32 koša i 11 skokova pogodivši osam trica, nakon što nikada nije postigao više od četiri trice u jednoj utakmici.

Kod domaćina najefikasniji je bio Lauri Markkanen sa 40 poena i sedam skokova. “Rookie” Ace Bailey ostvario je rekord karijere sa 21 poenom, dok je Keyonte George dodao 19 koševa.

