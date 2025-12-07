VIDEO / ‘Graničar’ u NBA ligi: Situacija u Madison Square Gardenu nasmijala naše komentatore

Podijeli :

New York Knicksi pobijedili su u NBA ligi Orlando Magic. Jedna zanimljiva situacija istaknula se nekoliko minuta prije kraja susreta kada je OG Anunoby išao na polaganje, međutim zaustavio ga je Desmond Bane u tom napadu. Ne bi to ništa bilo čudno da je nakon toga Bane kao u graničaru pogodio Anunobyja koji je ostao ležati. Obojica su dobili tehničke, a situacija je izmamila osmijeh i našim komentatorima Saši Živku i Vladi Radičeviću.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.