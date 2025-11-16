VIDEO / Giannis i Bucksi bez šanse protiv Lakersa, velika večer za Dončića

Luka Dončić imao je 41 koš, devet skokova i šest asistencija dok su Los Angeles Lakersi dominirali nad domaćinom Milwaukeejem (119-.95).
Austin Reaves postigao je 25 poena, a Deandre Ayton 20 poena i 10 skokova za Lakerse, koji su na poluvremenu vodili s 31 poenom razlike i pobijedili u drugoj utakmici zaredom.
Jaxson Hayes je postigao 10 poena s klupe. Los Angeles je šutirao 49,4 posto iz igre, 39,4 posto (13 od 33) za tri poena i 90,9 posto (30 od 33) s linije slobodnih bacanja.
Giannis Antetokounmpo je predvodio Buckse s 32 poena, 10 skokova i pet asistencija. AJ Green je postigao 15 poena, Gary Trent Jr. je dodao 13, a Ryan Rollins 10.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!