VIDEO / Epski obračun Dončića i Jokića: Slovenac na kraju pogodio za pobjedu

Podijeli :

Vrhunski košarkaški spektakl u dvorani Crypto.com završio je pobjedom Lakersa, koji su nakon produžetka sa 127:125 svladali Denver.

Za vrhunac večeri pobrinuo se Luka Dončić, koji je pola sekunde prije kraja produžetka hladnokrvno pogodio za pobjedu i triple-double. Na drugoj strani triple-double upisao je i Nikola Jokić, no Nuggetsi su nakon dramatične završnice ostali praznih ruku.

Lakersi su već na početku stekli lijepu prednost. Nakon početne trice Jamala Murrayja brzo su odgovorili Marcus Smart, Dončić i Austin Reaves, a domaća momčad preciznim šutom s distance preuzela je inicijativu. Kada je Denver nakon minute odmora pokušao zaustaviti nalet, domaćini su nastavili pogađati, a u prvom dijelu posebno su bili raspoloženi Reaves i Dončić. Na kraju prve četvrtine Los Angeles je imao osam poena prednosti.

Domaći su dobro otvorili i drugu četvrtinu. Smart je pogodio novu tricu, LeBron James pridodao je važne poene, a Lakersi su u nekoliko navrata pobjegli na dvoznamenkastu razliku. Denver se doduše približio, ali su domaćini uvijek iznova pronalazili odgovor te na veliki odmor otišli s 11 poena prednosti.

U drugom poluvremenu odnos snaga počeo se mijenjati. Lakersi su još držali prednost, ali su Nuggetsi postupno podizali ritam. Aaron Gordon pogađao je u važnim trenucima, Nikola Jokić preuzimao je sve više odgovornosti, a gosti su uz bolji šut u trećoj četvrtini počeli topiti zaostatak. Kada su se domaći našli na samo tri poena prednosti, bilo je jasno da slijedi neizvjesna završnica. Denver je do izjednačenja stigao još prije početka posljednje četvrtine.

U završnoj četvrtini vaga se više puta prevagnula na jednu pa na drugu stranu. Denver je nakon trica Tima Hardawaya Jr. i Gordona nekoliko puta poveo, dok su Lakersi u igri ostajali ponajprije zahvaljujući Reavesu, Dončiću i požrtvovnoj obrani Smarta. Upravo je Smart u jednoj ključnoj akciji ukrao loptu i zaključio kontranapad za vodstvo domaćih manje od minute prije kraja.

No, tu drami nije bio kraj. Hardaway Jr. je novom tricom ponovno doveo Denver u vodstvo, a uslijedila je serija osobnih pogrešaka i slobodnih bacanja. Reaves je najprije pogodio prvo slobodno bacanje, zatim namjerno promašio drugo, sam izborio skok u napadu i pogodio za izjednačenje. Time je izborio prvi produžetak Lakersa ove sezone.

I dodatnih pet minuta donijelo je potpuno izjednačenu borbu. Deandre Ayton ubacio je važan koš, Gordon je na drugoj strani pogodio tricu za vodstvo Denvera, a Smart uzvratio istom mjerom i ponovno donio prednost Lakersima. Jokić je potom polaganjem izjednačio rezultat, no posljednja riječ pripala je Dončiću. Slovenska zvijezda pogodila je šut za pobjedu svega pola sekunde prije kraja i izazvala oduševljenje u dvorani.

Dončić je utakmicu završio s 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Reaves je dodao 32 poena, sedam skokova i šest asistencija, a James 17 poena, šest skokova, pet asistencija i dvije ukradene lopte. Vrlo važan doprinos dao je i Smart s 21 poenom i pet ukradenih lopti.

Na drugoj strani kod Denvera se istaknuo Jokić, koji je također upisao triple-double (24 poena, 16 skokova i 14 asistencija), no unatoč silovitom povratku u drugom poluvremenu Nuggetsi u posljednjem napadu nisu imali rješenje, dok su Lakersi pobjedom osigurali bolji omjer u međusobnim susretima s Denverom.

NBA rezultati:

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 104:97

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 122:99

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 115:102

Boston Celtics – Washington Wizards 111:100

Miami Heat – Orlando Magic 117:121

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 127:125 (produžetak)

LA Clippers – Sacramento Kings 109:118