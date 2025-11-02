VIDEO / Durant vodio Rocketse do uvjerljive pobjede nad Celticsima

Podijeli :

U noći sa subote na nedjelju Boston Celticsi su ugostili Houston Rocketse u svom TD Gardenu. Bostonska publika tražila je pobjedu, ali Kevin Durant i društvo nisu to dopustili te su sa 128:101 došli do slavlja.

Od početka utakmice bolji su bili gosti iz Teksasa te su već nakon prve četvrtine vodili s +13 (37:24). Na poluvremenu je to naraslo na +18 (29:24), a do kraja su Rocketsi odjurili i na više od 20 razlika. Na kraju su se zaustavili na velikih +27 (128:101). Tako su došli do treće uzastopne pobjede i omjera 3-2.

Ključan u pobjedi bio je iskusni Kevin Durant koji je ubacio 26 poena. Bio je jedini u svojoj ekipi s više od 20 poena, ali veliku pomoć je dobio u tome što je čak sedam igrača imalo dvoznamenkasti učinak. Najbolji među ostalima bio je Alperen Sengun koji je bio nadomak “triple-doublea” sa 16 poena, 10 skokova i devet asistencija,

Kod Bostona su svi podbacili, a posebno Jaylen Brown koji je zabio samo 12 poena. Tako je najbolji u redovima Celticsa bio Baylor Scheierman koji igra drugu NBA sezonu.

