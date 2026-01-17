VIDEO / Durant briljirao protiv Timberwolvesa, 76ersi ponovno bez lijeka za odličan Cleveland

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Cleveland Cavaliersi su u gostima sa 117-115 pobijedili Philadelphia 76erse.

Najzalsužniji za pobjedu bio je Jaylon Tyson koji je utakmicu završio s 39 koševa. Tyson je također asisitirao za pobjednički koš Evana Mobleyja.

De’Andre Hunter dodao je 16 poena, dok je Donovan Mitchell dodao 13 poena i 12 asistencija za Cleveland, koji je igrao bez Dariusa Garlanda. Joel Embiid je bio najbolji kod Sixersa s 33 poena, a Tyrese Maxey je ubacio 22 koša uz devet asistencija.

Sacramento Kingsi su produljili niz pobjeda na četiri utakmice svladavši u gostima sa 128-115 Washington Wizardse. Russell Westbrook je zabio 26 koševa od čega je šest trica, što je njegov najbolji rezultat sezone, DeMar DeRozan je dodao 13 koševa, a Zach LaVine i Precious Achiuwa postigli su po 16 poena za Kingse. Dario Šarić nije igrao za Sacramento. Domantas Sabonis je ubacio 13 koševa uz šest skokova i pet asistencija u svom prvom nastupu od 16. studenog kada je ozlijedio koljeno.

Alex Sarr postigao je 19 poena, a Tre Johnson 18 za Wizardse, koji su izgubili petu uzastopnu utakmicu. Sabonis je pogodio 5 od 6 šuteva te imao 13 poena, šest skokova i pet asistencija u 21 minuti nakon što je propustio 27 utakmica zbog djelomično puknutog meniskusa u lijevom koljenu.

Houston Rocketsi su sa 110-105 bili bolji od gostujućih Minnesota Timberwolvesa a do slavlja ih je vodio s 39 koševa Kevin Durant.

Durant je zaključio pobjedu Rocketsa zabivši četiri slobodna bacanja u posljednjoj minuti za Houston koji je uspio nadoknaditi zaostatak od 12 koševa u utakmici. Alperen Sengun je dodao 25 poena i 14 skokova. Kod Minnesote je Julius Randle također ubacio 39 koševa, Naz Reid je s klupe postigao 25 ​​poena i imao devet skokova za Timberwolvese, koji su igrali bez vodećeg strijelca Anthonyja Edwardsa (noga).