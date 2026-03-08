VIDEO / Dončićeva nevjerojatna sekvenca: Zabio tricu, pao u prvi red publike pa se uz sarkastični osmijeh žalio sucima

Podijeli :

U nedjelju navečer Los Angeles Lakersi su sa 110:97 porazili New York Knickse, a ključan čovjek u pobjedi bio je Luka Dončić. On je vukao Lakerse bez LeBrona Jamesa te je ubacio čak 35 poena. Tri od tih 35 poena podigli su publiku na nogu, a i naš komentatorski duo sastavljen od Ivana Klarića i Ivana Hodobe. Naime, Dončić je početkom treće četvrtine pogodio tricu s istekom napada nakon čega je pao u prvi red publike. U nastavku je odigrao i obranu nakon čega su suci dosudili aut za Knickse na što je Slovenac reagirao uz svoj karakterističan ciničan osmijeh smatrajući kako nije igrao loptom.

