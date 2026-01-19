VIDEO / Dončić zaigrao u pobjedi Lakersa, Durant u okršaju protiv Hrvata prestigao Nowitzkog

Podijeli :

Košarkaši Los Angeles Lakersa su u noći na ponedjeljak, uz pomoć Luke Dončića, svladali Toronto Raptorse (110:93). Slovenska se zvijezda, nakon utakmice odmora, vratila s 25 poena, sedam asistencija i dva skoka.

Lakersi su u domaćoj Crypto.com Areni na uvjerljiv način došli do 25. pobjede u sezoni, tek druge u posljednjih sedam utakmica. Uvod protiv jedinog kanadskog suparnika u NBA ligi ipak nije bio najbolji, jer je Toronto već u prvoj četvrtini dvaput poveo s devet poena prednosti (25:16, 30:21), a na prvi odmor otišao sa sedam poena prednosti (30:23).

Nastavak utakmice, međutim, protekao je u znaku Lakersa. Druga i treća četvrtina bile su neko vrijeme prilično izjednačene, dok u odlučujućoj posljednjoj praktički nije bilo dvojbe oko pobjednika. Pritom su košarkaši iz Grada anđela ravnomjerno raspodijelili učinak.

Luka Dončić i Deandre Ayton, koji su obojica bili upitni za ovaj susret, postigli su po 25 poena. Slovenac, koji se vratio nakon problema s preponama i utakmice odmora, na parketu je proveo nešto manje od 34 minute te iz igre pogodio osam od 23 šuta (5/12 za tricu). Dodao je još sedam asistencija, dva skoka i jednu ukradenu loptu, dok je četiri puta izgubio posjed. U prvom poluvremenu zbog prepirke sa sucima zaradio je 12. tehničku pogrešku sezone. Više tehničkih pogrešaka u cijeloj ligi ima samo Dillon Brooks iz Phoenixa.

Ayton, koji se vratio nakon ozljede koljena, dodao je i 13 skokova, a vrlo blizu bio je i LeBron James, koji je upisao 24 poena, četiri skoka i sedam asistencija. U 41. godini života već je drugi put ove sezone odigrao dvije utakmice u dva dana te ukupno pet utakmica u sedam dana.

Kod gostiju je najbolji bio Scott Barnes (22 poena, devet skokova). Sandro Mamukelašvili postigao je 20 poena, a bivši izbor Lakersa na NBA draftu Brandon Ingram 19.

Lakersi su nakon pobjede s omjerom 25-16 ostali na šestom mjestu Zapada, s jednim porazom više od petog Houstona i s dvije pobjede manje od četvrte Minnesote. Sljedeća utakmica čeka ih u noći na srijedu, kada će gostovati kod Denvera (4.00 po slovenskom vremenu).

U noći na ponedjeljak odigrano je još pet NBA utakmica. Najsvečanije je bilo u Houstonu, gdje je domaća momčad svladala New Orleans sa 119:110.

Središnja figura susreta bio je Kevin Durant, koji je 15,2 sekunde prije kraja utakmice postigao svoj 18. poen i na vječnoj ljestvici strijelaca NBA lige na šestom mjestu prestigao Nijemca Dirka Nowitzkog.

Durant je dosad u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu ukupno postigao 31.562 poena. Ispred njega su još samo aktivni LeBron James (42.727) te već umirovljeni Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), pokojni Kobe Bryant (33.643) i Michael Jordan (32.292).

Hrvatski košarkaš Karlo Matković zabio je pet koševa šut iz igre 2/2, trice 1/1) uz tri skoka u 17.35 minuta provedenih za Pelicanse na terenu.

Košarkaši Memphisa pobijedili su Orlando Magic sa 126:109 u utakmici osnovnog dijela sezone NBA lige odigranoj u nedjelju u londonskoj O2 Areni, a dvoboj je obilježilo i ometanje izvođenja američke himne od strane jednog prosvjednika.

Američku himnu, koja je sastavni dio svih utakmica u NBA ligi, izvodila je pjevačica Vanessa Williams, a tijekom njene izvedbe se jedan je gledatelj uzviknuo “Leave Greenland alone!” (Ostavite Grenland na miru), što je izazvao sramežljivi pljesak s tribina.

Williams je završila svoju izvedbu bez prekida, a potom je pred 18.424 gledatelja odigrana prva utakmica osnovnog dijela NBA sezone u Londonu od 2019.

Grizzliese je do uvjerljive pobjede predvodio Ja Morant s 24 koša i 13 asistencija po povratku nakon ozljede gležnja. Australac Jock Landale je kao igrač s klupe dodao 21 poen i osam skokova. Anthony Black je s 19 koševa bio najbolji strijelac Orlanda, Wendell Carter Jr. je ubacio 18 poena, a Paolo Banchero je imao 16 koševa, devet asistencija i osam skokova.

NBA liga intenzivno širi svoj utjecaj na Europu, u kojoj bi u suradnji s FIBA Europom mogla pokrenuti novu ligu već u sezoni 2027./2028. Ono što je izvjesno je da će nastaviti praksu odigravanja utakmica osnovnog dijela sezone na Starom kontinentu. Manchester će biti domaćin 2027., a 2028. će domaćini biti Pariz i Berlin.

NBA rezultati:

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 126:109

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 124:102

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 119:110

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 87:110

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 110:117

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 110:93

