VIDEO / Dončić sjajnom partijom spriječio iznenađenje protiv najlošije momčadi lige

Košarkaši Los Angeles Lakersa su noćas u sjevernoameričkoj ligi NBA na gostovanju u Indianapolisu s 137:130 pobijedili Indiana Pacerse i oporavili se nakon nedavnog poraza u Detroitu. Još jednu odličnu predstavu pružio je slovenski as Luka Dončić, koji je u pobjedi Lakersa postigao 43 poena.

Lakersi su u noći na utorak u Detroitu protiv Pistonsa izgubili s 110:113 i prekinuli niz od devet uzastopnih pobjeda. Noćas su u Indiani ponovno pronašli pobjednički ritam i tako upisali desetu pobjedu u posljednjih 11 utakmica te su trenutačno treća momčad Zapadne konferencije (47-26).

Dončić je predvodio Lakerse s 43 poena, uz to je imao još sedam asistencija i šest skokova. U još jednoj sjajnoj izvedbi posljednjih tjedana pogodio je 15 od 30 šuteva iz igre i devet od deset slobodnih bacanja.

Austin Reaves pomogao je slovenskom asu s 25 poena i osam asistencija, LeBron James bio je blizu triple-doublea s 23 poena, devet asistencija i devet skokova. Jaxson Hayes uz 21 poen imao je i deset skokova. Kod Indiane je s 20 poena najučinkovitiji bio Pascal Siakam.

Košarkaši iz “grada anđela” postigli su prvih deset poena i do kraja susreta nijednom nisu zaostajali. U trećoj četvrtini stekli su prednost od 29 poena, a početkom četvrte vodili su i s 23 razlike. Indiana je 45 sekundi prije kraja smanjila na 124:131. Slobodna bacanja Jamesa i Dončića te zakucavanje Jakea LaRavije ponovno su povećali prednost na dvoznamenkastu razliku, čime su Lakersi uspješno zadržali vodstvo do kraja.

Lakersi, koji su igrali bez ozlijeđenih Deandrea Aytona, Ruija Hachimure i Marcusa Smarta, sljedeću utakmicu igrat će u noći na subotu, kada će na domaćem terenu ugostiti Brooklyn Netse.