VIDEO / Dončić ponovno sjajan u slavlju protiv Jazza, LeBron postigao nešto što još nitko u NBA nije uspio!

Lakersi su slavili 140:126 protiv Utah Jazza na domaćem terenu, a sjajnu je formu još jednom pokazao Luka Dončić.

Slovenski je košarkaš za 34 minute u igri postigao 37 poena (šut iz igre 11/22) uz 10 asistencija, 5 skokova i 4 ukradene lopte, dok je LeBron James ovim nastupom započeo svoju 23. sezonu u NBA ligi što nije uspjelo nikome dosad. Bio je van terena od početka priprema zbog išijasa, a sada je zaigrao nakon deset dana treninga. LeBron je postigao je 11 poena i imao 12 asistencija.

Odličan je bio i ostatak ekipe iz LA-a: Austin Reaves postigao je 26 poena (7/11 iz igre), a Deandre Ayton je za pola sata postigao je 20 poena uz samo tri promašaja od 13 šuteva iz igre, a s 14 skokova bio je daleko najbolji igrač utakmice u tom segmentu.

Poraženu je momčad predvodio Keyonte George s 35 poena (13/23 iz igre), a dodao je i 7 asistencija. Lauri Markkanen postigao je 31 poen, dok je dobar bio i Jusuf Nurkić s 10 poena i 10 skokova te 6 asistencija.